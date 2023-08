Kolm kooki koolilapsele! Laste lemmikud tordid, millega uuele kooliaastale pidulik start anda

Esimene koolipäev on tähtis sündmus igale lapsele, alaku tal esimene, viimane või mõni vahepealne aasta. Kui kodus ootab kaetud laud ja ekstra tema jaoks valmistatud maitsev kook, on kooli algus pidulik, rõõmus ja vahva sündmus ning laps tunneb pere toetust ja seda, et tema tähtpäevad on emale-isale ka olulised. Niisiis - küpsetama! Valisime tähtpäevaks välja kolm kooki, mis on läbinud koolijütside maitsetestid ja vastavad nende maitsete karmidele kriteeriumitele.