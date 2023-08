Esimeseks koolipäevaks: vahva ja lõbus pidulaud koolijütsidele

Krõbedad kanapalad on igati maitsvad ja sageli laste lemmikud! Kui küpsetad neid koos kauboikartulite või hoopistükkis meelepäraste juurikatega, saad tõsiselt hea, aga ka tervisliku eine. Samuti võid pakkuda juurde meelepärast valmis dipikastet ja serveerida neid hoopis maitsva snäkina.

Toit, mille lapsed teevad suurima rõõmuga ise valmis.

Sellised suupisteampsud valmivad lihtsalt ja on maitsvaks kõhutäiteks kogu perele. Paras näpukeerutamine just pere noorimatele.

Köögiviljakangid on snäkilaua klassika, mis maitsevad hoopis paremini, kui võtavad sinu lapse lemmiklooma või -linnu kuju. Improviseeri julgelt – kiisud, karud ja muud loomad teevad peolaua lõbusaks.

Lapsed armastavad lihtsaid toite. See burger on nii lihtne, et piinlik hakkab!

Oh kui palju elevust see konnalonni tekitab! Sisusse vali just sinu perele meelepärased marjad ja puuviljad.

Hästi šokolaadised, tummised koogikesed, mida jaksad korraga ühe süüa. Järgmisel päeval on ka head.

Neisse pallikestesse veeretasime pisut kuulsaid M&Mi komme ka sisse. Väike asi, aga meelitab sööma needki, kes liiga tervislikke pallikesi pelgavad.

Lihtsalt maailma kõige nunnumad koogid! Maitsevad taevalikult, välja näevad imelised ja pärast maiustamist ei pea koogitaldrikuid pesema.

Soojad ja mahlased kaneelirullid on täpselt see, mida vaja. Hästi mahlaste kaneelirullide saladus on loomulikult rohkesti täidist, aga oluline on valida ka paraja suurusega ahjuvorm – kui esialgu võib rullide vahele jääda veidi ruumi, siis kerkinud saiakesed peaksid selle vaevata ära täitma.