Kust saaks seeni? Seenekohtade kiivalt saladuses hoidmine on kohati nagu rahvussport

Igal inimesel on saladusi. Mõningaid jagatakse lähedastega, mõningaid jutuhoos ka nendega, kellega ei peaks, aga on üks asi, mida eestlane naljalt ei jaga. Lausa sel määral, et pigem tunnistab üles abielurikkumise ja jagab pangakaardi kolmekohalist turvakoodi. Millest me ometi räägime? Eks ikka seenekohtadest, millest muust!