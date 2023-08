KUULA | 3. septembril toimub Avatud triiphoonete ja aedade päev

Iga aed, terrass ja kasvuhoone, mida on võimalik sel päeva külastada, on unikaalne, peegeldades pererahva ja ettevõtte nägu ja tegemisi. Eesti toidu kuu saates räägime, mis hakkab toimuma Avatud triiphoonete ja aedade päeval, milliseid kohti tasub 3.- septembril külastada ja mida inspireerivat ja kasulikku on võimalik sellest päevast enda jaoks kõrva taha panna. Stuudios on külas Avatud triiphoonete ja aedade päeva ürituse korraldusmeeskonna liige ja Aru mõisa perenaine Katrin Kull.