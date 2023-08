Toidupoe külastamine on üks paras ettevõtmine niigi, aga kui satud uude poodi ja ei tea täpselt, kus vajalikud asjad asuvad, on ajakulu veelgi suurem. Õnneks on pea kõik toidupoed tegelikult üles ehitatud sama loogika järgi, nii et kui sellele pihta saad, hoiad poes kokku väga palju aega ja tegelikult ka raha.