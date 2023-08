Oliiviõli hind tõuseb ja toidupettused sagenevad: rekordkuumus ja põud panid saagile korraliku põntsu

Euroopas valitsev põrgukuumus võib tekitada oliiviõli puudujäägi, mis toob kaasa hinnatõusu ja pettused. Liigkuumuses viskavad oliivipuud viljad maha juba enne, kui need on valmis saanud. See on ellujäämiseks hädavajalik - oliivid vajavad valmimiseks niiskust, aga puu ei saa lasta ka iseendal ära kuivada, seega loobub ta viljade kasvatamiseks ja suunab kogu energia ja viimasedki veetilgad iseenda säilitamiseks.