Pisut hakkimist-riivimist-tükeldamist suve lõpus säästab hulganisti aega talvel. Nii hea on võtta purgitäis supipõhja, lisada puljong ja maitseroheline ning ongi kiire, maitsev ja tervislik toit laual. Borši valmistamiseks leiad siit lausa mitu võimalust ning see seljankapõhi on saanud kiitust kõikidelt sööjatelt!