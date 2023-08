Hiiu Pubi menüüd rikastavad hilissuvised loodusannid

Näiteks pakutakse pubis metsa, kuldse sügise ja puhta looduse järele lõhnavat ning maitsvat metsaseenesuppi. See õrna lehttainaga kaetud roog valmib ahjus, kus tainakate muutub mõnusalt krõbedaks ning selle all säilib supi ainulaadne aroom.

Teise seeneroana viivad keele alla sinihallitusjuustuga täidetud ahjušampinjonid – see on meeldivalt vürtsikas amps, milles seente ja juustu maitse ühinevad võrratult pikantseks koosluseks.

See, kelle jaoks pole ahjuseened ja sinihallitusjuust piisavalt vürtsikad, on teretulnud proovima käsitööna valminud ekstra teravat, jaapanipärases pankopaneeringus jalapeno-väljakutset. Kuid selle roa võiksid tellida tõesti ainult asjatundjad – toidu nimetus pole juhus ja see on mõeldud vaid kogenud tšillisõbrale.