KUULA | Kesk-Peipsi külad valmistuvad Sibulatee puhvetite päevaks

Kuigi Sibulatee nimetus on tuntud üle Eesti, on siiski Sibulatee puhvetite päev see eriline sündmus, mis inimesi sellest kõnelema paneb. Tragimad sõidavad Kesk-Peipsi piirkonda kohale põnevaid toite maitsma, mida ainult seal pakutakse ja kahetseda ei tule, sest lisaks maitsvale toidule saab taludest endale varuks soetada sügisande, kasvõi neid legendaarseid sibulaid.