Nii kasvab puhas toit! Eestlaste lemmikute kurkide ja salatite kasvatamisel on taimekaitsevahendite asemel abiks tublid pisikesed kasurputukad

Oleme Grüne Feesse külla sattunud biotõrje päeval. Mis see veel on? „Biotõrje on bioloogiline taimekaitse ehk see, kui lähed kasurputukaga kahjuri vastu,“ selgitab agronoom Eneli Feldmann, endal käes paberkotike, mille sees erinevad potsikud ja pudelid, mis peidavadki endas justnimelt putukaid ja nende vastseid. „Meile on kasurputukad väga suureks abiks, et taimekaitsevahendeid üldse mitte kasutada või teha seda äärmisel vajadusel minimaalselt.“ Eneli ütleb, et biotõrje juures on kõige olulisem regulaarsus. „Kahjurite populatsioon areneb hästi kiiresti, seepärast tegelemegi biotõrjega iganädalaselt.“ See selgitab ka seda, miks Grüne Fee iganädalaselt putukaid tellib. Tegemist pole aga sugugi uue ja innovaatilise lahendusega. Sedasi on toimetatud kasvuhoonetes juba paarkümmend aastat. „Taimekaitsevahendeid kasutada oleks kindlasti kordades odavam, sest biotõrje on väga kulukas, aga oleme teadvustanud endale, et nii on keskkonna- ja inimesesõbralikum.“