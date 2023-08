NÄDALAMENÜÜ | Säästa raha! Odavad argitoidud hooajalisest toorainest

Kui sul on oma aiamaa, oled õnnega koos! Korja tublisti marju, käi metsas seenel, too tuppa aedoad ja suvikõrvits ja kasvuhoonest tomatid-paprikad. Kõik hooajaline ja oma aias leiduv aitab iganädalaselt poe ostukorvilt kopsaka summa raha kokku hoida, sest tooraine on omast käest võtta. Saa inspiratsiooni sellest nädalamenüüst, milles sisalduvad road on kõigile valmistamiseks jõukohased! Lisa need retseptid Oma Maitse Retseptiveebis ostunimekirja ja saad ühe korraga terveks nädalaks vajamineva toidukauba ostetud.