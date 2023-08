Saagem tuttavaks universumi kõige kuulsamate roosade veinidega. Mõni neist on nii haruldane ja hinnaline, et tõenäoliselt lihtsurelikud seda oma eluajal ei saagi mekkida. Teisalt on maailma tuntuim magus maitsepomm nii menukas, et seda kulub veinialuste kaupa.