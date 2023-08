KUULA | Kas tead, et vanasti kaalus leivapäts kuus kuni kaheksa kilo?

Lõimumiste ja sotsiaalsete programmide juht Einike Sooväli ütles, et Eestist pärit vili oli vanasti kõige hinnatum ja kallim võrreldes muudega, sest meie teradel oli suitsumaitse juures. „Ühtlasi said inimesed kindlad olla, et tera on piisavalt kuiv ja tungaltera ei ohusta neid. Kui nüüd rääkida leivateost, siis nälja ja hädade ajal segati rukkileivale isegi õlgi juurde, rääkimata samblast ja kaselehtedest.“