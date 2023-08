Kuus omapärast pitsarestorani Tallinnas, mida peab kindlasti enne suve lõppu külastama

Pomo peakokk Jose on ainus pitsameister Eestis, kelle põlletaskust leiab Pizza News Schooli sertifikaadi. Mees jagab rõõmuga oma teadmisi ja nippe pitsa valmistamise töötubades. Lisaks nendele on võimalus Pomosse kokku kutsuda kogu oma „Itaalia pere“. Kokku on seal istekohti 80 külalisele ja suur päikeseterrass.

Pomo pakub autentseid ja armastusega valmistatud Itaalia maitseid: suurt valikut pitsasid, pastasid, salateid, Pomo enda Limoncellot, head kohvi ja veine. Toorained on itaallasest peakokk hoolikalt valinud ning paljud neist on toodud otse Itaaliast. Pitsad valmivad külaliste silme all, kuldses Napoli pitsaahjus, on tõeliselt õhulised ja sulavad suus. Pere pisemaid ootab lastemenüü ja väike kultuurireis toidu ootamise ajal!

Suuremaid külalisi ootavad külluslik veinisein, värskendavad kokteilid ja menüü täis peadpööritavaid valikuid autentsest Itaalia toidukultuurist. Flavore on ka täiuslik koht, kus tähistada ettevõtte üritusi, oma sünnipäeva või tüdrukuteõhtut, sest juba aastaid pakuvad seltskondadele erilisi elamusi mõnusad kokakoolid , kus on võimalik koka juhendamisel ise pitsat, pastat ja tiramisut valmistada.

Pitsa oli esimene asi, mis Koho menüüsse sai – see on kogu kollektiivi panus ja pitsad on täpselt sellised, milliseid neile endale süüa meeldib.

Napoli puuküttega pitsaahi on restorani oluline osa ja kindlasti ka köögi süda. Kajakas pakub pitsat, isetehtud pastat, eelroogi, magustoite. Nende jaoks on väga oluline, et koostisosad oleksid kõrgeima kvaliteediga. See on ka põhjus, miks nad kauba ise maale toovad ja iga tarnijat tunnevad. Ainult nii saab tagada kvaliteedi. Hea toit, mis on valmistatud kvaliteetsetest mahedatest koostisosadest, suudab rääkida enda eest.

Kajakas on Itaalia traditsioonidest inspireeritud casual-restoran, mis asub Pirita promenaadi lähedal. See on koht, kus on ühendatud kirg kvaliteetsete mahetoodete vastu ja lugupidav suhtumine nende käsitlemisel.

Neile, kellele meeldivad ainulaadsed kogemused, soovitame aga osa võtta paar korda kuus toimuvast üritusest „Sita teeninduse õhtusöök“. See on omanäoline üritus, mis ei jäta kedagi külmaks ja seda korraldatakse koostöös toredate näitlejatega. Piletid on saadaval veebilehel kingitus.ee.

Pizza Wabrikust saab kvaliteetset pitsat soodsa hinnaga

Pizza Wabriku eesmärk on pakkuda kvaliteetseid pitsasid soodsa hinnaga. Selleks valmistatakse ise oma pitsade tainad ja kastmed. Pitsataina valmistamisel kasutatakse premium-klassi Itaalia pitsajahu ja naturaalset juuretist.

Kontseptsioonis lähtutakse põhimõttest, et kõik pitsad on valmistatud vahetult pärast kliendi tellimust – klient peab saama oma pitsa otse ahjust, just temale valmistatuna ja erisoove arvestades.

Menüü on Pizza Wabrikus mitmekesine ja sealt leiavad maitsvaid pitsasid nii lihasõbrad kui ka veganid. Lisaks õhukestele pitsadele on menüüs ka kohevad pannipitsad, mida võib julgelt linna parimate hulka arvata. Kindlasti on proovimist väärt ka spetsiaalsed juustuse äärega pitsad.

Et pitsad oleksid ikka ja alati head, on kollektiivi kaasatud oma ala asjatundjad. On nii nooremaid oma värskete ideedega kui ka staažikamaid ja kogenumaid pitsameistreid. Näiteks on tööl pitsameister, kes on seda ametit pidanud juba 1993. aastast – rohkem kui veerandsada aastat!

Pizza Wabrikul on hubased pizzeria'd Nõmmel ja Kalamajas, lisaks kaasamüügikoht Kristiines Nõmme teel. Tule külla!

Tõelise Itaalia maitsed Pulcinellas

Pulcinella on praeguseks juba 13 aastat tegutsenud autentne Itaalia restoran, kus saab nautida tõeliseid lõunamaa maitseid. Alustuseks tuleb mainida, et restorani teeb eriliseks selle asukoht. See asub Tallinna kauni ja meeli haarava vanalinna südames, pika ajaloo ning hubase atmosfääriga keldrikorruse ruumides.

Märkimisväärne on veel see, et kõik Pulcinella kokad on pärit Itaaliast ja ka omaniku Francesco juured asuvad just maalilises Napolis. Tema käe ja hoole all valmib menüü, millega tuuakse klientideni traditsioonilisi, nüüdisaegseid ning uuenduslikke roogi, jäädes samal ajal truuks ka minevikku ulatuvatele endisaegsetele retseptidele.

Mainimata ei saa jätta ka Pulcinella legendaarseid ja ehedaid pitsasid, mis viivad vaieldamatult keele alla. Pitsa sünnikohaks on Napoli ja olgem ausad: kes siis ei teaks pitsa valmistamise kohta rohkem kui sealt kandist pärit inimesed. Ka värsked toorained, kaasa arvatud köögiviljad, saabuvad otse Itaaliast.

Kõik eelnev ongi selle armsa restorani hõrkude maitsete saladus. Mine kindlasti külla! Pitsaahi köetakse kuumaks iga päev. Pulcinella pere soovib pakkuda parimaid ja ehedaid maitseelamusi ning luua meeldejäävaid mälestusi.

