IKOONILINE | Heinekeni reklaamid, mida mäletatakse veel kaua

Jaga oma diivanit tippsportlastega

Silmapaistev näide Heinekeni loovusest on nende kampaania „Share the Sofa“ (tõlkes: jaga oma diivanit), mis oli mõeldud spetsiaalselt Meistrite liiga jaoks.

Fännid said saata küsimusi Twitteri kaudu ja vestelda nende jalgpalluritega otseülekande vahendusel, justkui oleksid nad vanad sõbrad. See kampaania näitas kõnekalt, kuidas Heineken kasutab uuenduslikke lahendusi, et luua oma klientidele meeldejäävaid kogemusi.

Midagi enamat kui meelelahutus

Näiteks ettevõtte kampaania „Know the Signs“ (tõlkes: tunne märke) õpetas inimestele, kuidas ära tunda märke liigsest alkoholi tarbimisest. Nad lõid isegi veebisaidi, kus külastajad said teadmisi, kuidas märgata liigse joomise tunnuseid ja jagada sõpradega virtuaalset klaasitäit vett.

Heineken on reklaamide abil võidelnud sooliste eelarvamustega, mis on omakorda seotud sellega, kuidas inimesed jalgpallist räägivad. See õllebränd on esile tõstnud naisfänne, luues ka mikrosaidi, mis ühendab statistikat nii meeste kui ka naiste mängude kohta.