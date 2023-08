MOOSIRETSEPTID | Et talvel nautida, tuleb praegu ette võtta kodune moositegu

Mõnusalt suuretükiline ja paks maasikamoos, kus paksendajana on kasutatud looduslikku tarretajat pektiini.

Väga mõnus on ahjus moosi küpsetada, näiteks õunte ja pohladega. Kalla kõik koostisosad ahjuvormi ja lase seal fooliumist kaane all rahulikult tunnike podiseda. Selle moosiretsepti inspireerijaks on mu armas sõbranna Tiina. Lummavalt äge idee mu meelest, mille nüüdseks olen ka oma raudvarasse talletanud!