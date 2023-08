Kasvuhoones sai valmis ämbrite kaupa tomateid? Neli põnevat viisi, kuidas tomatid talveks purki panna

Lõhn, mis tomatitaimi täis kasvu­hoonest vastu paiskub, on keemikute jaoks kõige tavalisem gaasiline etüleen. Nii korjatakse suurtootmises tomatid ära rohelisena ning pritsitakse kunstlikult toodetud etüleeniga, et viljad just õigel ajal punaseks muutuksid. Selle protsessi käigus ei viitsi tomatid ise enam etüleeni toota ja muutuvad maitsetuteks ja lõhnatuteks nn plasttomatiteks. Niisiis on alati parem, kui sul on oma tomatikasvataja ja saad tomateid talveks ise purki laduda. Kõige viimased tomatid korja kasvuhoonest ära enne külmi, mässi need ükshaaval ajalehepaberisse ja jäta seisma. Mõne aja pärast kasuta vahepeal punaseks värvunud tomatid ära – nii saad küpsemisperioodi pikendada lausa nädalaid, sest need tomatid ei valmi enamasti korraga.