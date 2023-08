Kui pildistad seeni, aga ei tea, mis liiki seen on ja tahad seda määrata, siis pead kindlasti tegema kvaliteetsed lähedalt pildistatud fotod. Ei piisa sellest, kui me pildistame ainult ilusat seene viljakeha ülapinda. Pildistada tuleb ka muid tunnuseid: milline on jalg ja kas sel on soomused, mis värvi need on.