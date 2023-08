Mõnus suvine menüü, millega oma sõpru kostitada

Praegusel ajal mõtleme kõik, kuidas oma toidukulusid optimeerida ning üks võimalus selleks on vahetada mõned harjumuspärased kaubad välja alternatiivsete brändide vastu. Maxima omabrändi Well done tootesari, mis aasta lõpuks kuni 700 tooteni laieneb, pakub laia tootevalikut igale maitsele. Taskukohase hinnaklassiga brändi tooted on hoolikalt kontrollitud kvaliteediga ega ei jää sugugi tuntud brändide toodetele alla. Võtsimegi Well done tootevaliku ette ja tegime ühe maitsva suvise menüü, mis on kokku pandud meie oma peakoka ja grillmeistri Rauno Saare poolt.