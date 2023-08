Soovid krõmpsu kurki? Siis väldi neid levinumaid vigu, mida kodus kurke purki pannes väga tihti tehakse

Kurgipurki avades on suurim pettumus see, kui kurgid on keldris või sahvris seistes pehmeks muutunud, üle hapnenud või käärima läinud. Mida teha, et sellist pettumust vältida? Orkla Eesti Põltsamaa tehase tootearendusjuht Evelyn Sarapuu teab jagada mitut head nõksu, kuidas talveks purki pistetud kurgid krõmpsuks ja maitsvaks jäävad.