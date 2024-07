Vanaemade kullafondi kuuluv, paljude praeguste täiskasvanute suvenostalgia: kõige õigem hapukoorekaste

Kas seda salatit mäletad? Lehtsalatit hapukoorekastmes? Vahepeal kerge kulinaarse unustusetolmuga kaetud salatil on roheliste köögiviljade jumaldamise ajastul taas ette näidata uus tulek ja suvi on parim aeg seda nautida. Vaid see kaste muudab neutraalse või kergelt mõrkja lehtsalati umamiseks, lausa taevalikult maitsvaks!