KUULA | Toidupoe tagatoas: toidupoe turundus on rohkem inspiratsiooni jagamine kui toodete endi müümine

Üks viis, kuidas Rimi oma turundust juhib, on uuringud: on vaja teada, mida inimesed tegelikult pakutavast teenusest – antud juhul Rimi poodidest, selle kampaaniatest ja toodetest – arvavad. Nii saadakse teada, mida parandada, mida uuendada, millest loobuda. Vihtre toob siin näiteks hologrammide kasutamise poodides, milleks inimesed veel valmis ei olnud – need enam poode ei ehi.

„Oluline on ka see, et inimesed saaksid meie sõnumist õigesti aru. See on ka nende uuringute mõte. Aga … kogu meie töö eesmärk on panna inimesi nautima meie poodides käimist. Mina elan Tabasalus ja kuue kilomeetri sees on seitse erinevat poodi. Nüüd ongi küsimus selles, mille alusel ma teen oma valiku, kuhu ma kala ja muid tooteid ostma lähen,“ lisab Rimi Eesti kommunikatsioonijuht Teet Koljal.