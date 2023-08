KUULA | Märgiline talutoidulaat annab linnainimesele hea ülevaate

„Eesti toidu kuuna on september sobivaim – see on aeg, kui kodumaised puu- ja köögiviljad on valminud ning valik lettidel külluslik. Lisaks pakuvad talupidajad laadal enda toodetud piima- ja lihatooteid. Näiteks on ju meie talujuustud tunnustust leidnud ka mujal maailmas. Kindlasti tasub proovida mõnd uut maitset või sorti, millega varem tutvust pole tehtud,“ soovitab Eestimaa Talupidajate Keskliidu juht Kerli Ats.