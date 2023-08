Ideed ja retseptid | Põnev pisike pastasort orzo - milliseid roogasid sellega valmistada?

Kkritharáki (kreeka keeles κριθαράκι, türgi arpa şehriye) on väiksed riisiterakujulised nuudlid, tuntud ka nime all orzo või manestra, Itaalia köögis pastana nimetuse all risoni või risi. Väljaspool Kreekat nimeta­takse neid ka Kreeka nuudliteks või nuudliriisiks. Eksootilisest nimest ei maksa lasta end ehmatada, orzo on väga mitmekülgne pastasort, millest saab valmistada palju häid ja lihtsaid roogasid.