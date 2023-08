Metsaseened pirukasse! Rikkaliku täidisega seenepirukad viivad keele alla

Võiselt krõbedate lehttainaruutude all paksus koorekastmes olev ­tasakaalus maitsetega tagurpidi pirukas. Täidis on nii kreemjas, et taina rabedus saaks rikutud, kui pirukat õigetpidi teha. Kõrvale paku rohelist salatit. Vajad 1,5-liitrist kandilist või ümmargust ahjuvormi.