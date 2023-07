Vaarikavaimustus! Viis retsepti vahvate vaarikatega - saab moosi, kooki, magustoitu ja jäätist ka!

Magusad ja mahlased vaarikad maitsevad kõige paremini just värskena, kuid kindlasti võiks neid ka sügavkülma panna. Sügavkülmutatud vaarikad säilitavad endas ligikaudu 78% C-vitamiinist ja 81% orgaanilistest hapetest. Külmutusprotsess toob vaarikates hiljem tugevalt esile neile omase värske maitse ja nad säilitavad ka meeldiva lõhna, pakkudes talvel toidule kosutavat vaheldust. Külmutatud vaarikad on kõige paremad just kesktalvel, kui sügiseste puuviljade vitamiinid on organismist otsa saanud. Aga värskelt annavad vaarikad kookidele ja magustoitudele imeliselt suvise maitse!