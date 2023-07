Maxima Lemmikute päevad- rõõmusta oma lemmikuid!

Ka meie personalijuhil Lea Kimberil on kodus mitu neljajalgset sõpra: kaks sfinksi tõugu kassi ning 3-aastane bullterjer Attila. Ja tuleb tõdeda, et Lea lemmikloomad on suured Maxima fännid, sest kõike head-paremat ostetakse neile just Maximast.

Lea sõnul on Maximas suurepärane tootevalik ja seda just eriti toortoidu puhul, sest bullterjer Attila armastab väga toore toiduga maiustada. Kampaaniate ajal on kassi- ja koerakonservid ning krõbinad oluliselt soodsamad ja tihtipeale ostab loomaomanik oma lemmikule siis suurema koguse toitu ette ära. Ja see on vägagi mõistlik, sest loomatoidud säilivad kaua.

Lisaks särtsakale koerapoisile on Leal kodus ka kaks rahulikuma meelega ja ilma karvadeta kiisut. Võiks ju arvata, et nii erilise väljanägemisega kassid nagu seda on sfinksid, vajavad spetsiaalset ja kallist kassitoitu, kuid Lea vaid muigab selle väite peale ning tõdeb, et tema kiisud on Maxima toiduvalikuga väga rahul.

Kui Lea käest uurida, et miks ta oma lemmikloomade toidu- ja teised tooted just Maximast ostab, on peamisteks põhjusteks suur kaubavalik, erinevad sooduskampaaniad ja oluliselt odavamad hinnad, kui näiteks loomapoodides. Kiirelt lisab ta veel, et kuna kassid on puhtuse suhtes väga nõudlikud ning neil puudub karvkate ja kiisud on harjunud ainult toas olema, siis on nende käppade alune nahk õrn. Seetõttu eelistavad Lea kassid ainult ühte toodet- ookeanilõhnalist ja ultravalget paakuvat Happy kassiliiva, mis alati Maxima tootevalikuks olemas on. Selle kassiliiva eeliseks on pehmemat sorti väikesed graanulid ning kerge lõhn, mis neutraliseerib kõike seda, mida kiisud potis teevad.

Kuidas kvaliteetne- ja mitmekesine toit mõjutab neljajalgsete pereliikmete heaolu?

Meil on hea meel tõdeda, et Lea lemmikloomad on oma eluga rohkem kui rahul. Siinkohal aga teeme kohe kiire ülevaate, missugust toitu peaksid sa oma lemmikule pakkuma, et sinu lemmik end õnnelikuna tunneks.