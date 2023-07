Joel Ostrat: oleme ühte festivali kokku pannud nelja restorani menüüd

Kohapeal ootab sind laiem valik kui ühes restoranis: „Sisuliselt oleme me ühte festivali kokku pannud nelja restorani menüü,“ lubab SUME Festivali peakokk Joel Ostrat.

Restorani väärilist toitu jagub igale maitsele

Esindatud on otseloomulikult kõige populaarsemad tänavatoidu hitid, eesotsas elaval tulel küpsetatud pitsa. Valikust ei puudu näiteks ka burger ja fish’n’chips. Lisaks sellele saab SUME Festivalil isegi restorani väärilist steiki! Ja mis siin salata - pakume ka tervislikke salateid. Esindatud on näiteks ka kõige populaarsem ceasar’i salat, mida saab nii krõbeda kanaga kui ka ilma lihata.

Ka lapsed saavad kõhu täis

Lisaks kommi- ja jäätise valikule, on SUME Festivalil esindatud ka minipannkoogid - nii soolased kui ka magusad.

Suu saab magusaks!

Festivalilt saab ka käsitööjäätist ning esindatud on kõik kõige populaarsemad maitsed (ja mitte ainult).

Kohal on ka Fazer ja Tutti Frutti, kes teevad suu eriti magusaks!

Ja otseloomulikult on festivalil ka Gustav ehk Eesti armastatuim koogibränd.