Nostalgiagalerii | Juveelitehase lauanõudel on kindel osa igast Eesti kodust - vaata, millised sulle tuttavad ette tulevad!

Juveelitehases kümnendite jooksul toodetud lauanõud ja ehted on olnud kindel osa igast Eesti kodust. Kui mitte enda, siis vähemalt vanavanemate juures võib juhtuda, et mõni üksik lusikas, tordilabidas või kahvel eelmisest elust on osa perekonnalooga seotud nostalgiast ja ühtlasi kunagisest anonüümsest valikute vähesust meenutavast ümbrusest.