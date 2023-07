NEFF on toonud Eestisse täiesti uue koduse köögikunsti taseme

„NEFFi moto on algusest peale olnud näidata tavainimestele, et toidu valmistamine ei ole keeruline, vaid hoopis lihtne ja mis peamine ... fun. Eriti mõnus on see siis, kui kõik road ka kenasti välja tulevad. Võimalus oma koduköögis tõeliselt moodsat köögikunsti harrastada ongi see, mida NEFF iga oma ahju, pliidi või muu tehnikaga inimestele pakub,“ ütles enne kokkamise algust tippkokk Laaniste. Lisaks annab NEFF nüüdsest kõikidele oma seadmetele viieaastase garantii.

Menüü küll keeruline, kuid valmistamine lihtne

Põlledesse rüütatuna jaguneti laboriköögis viide meeskonda, et alustada õhtu olulisima ülesande – ühiskokkamisega. Menüü oli koostatud meelega keeruline ja väljakutseid pakkuv, et saaks läbi katsetada erinevad NEFFi köögitehnika võimalused. Lisaks olid toidud pandud kokku toorainetest, mida tihti kodus valmistamiseks ei valita, sest on hirm, et nendega ei saada hakkama. Tippkokkade käe all sai kohe selgeks, et selliseks hirmuks pole mingit alust.

Esimeseks käiguks valmistati ahjus grillitud krabijalgu, millele serveeriti juurde värsket kurki ja fenkolit. See on suurepärane kooslus palavateks suvepäevadeks, kus kuuma pliidi või grilli ees soovitakse veeta võimalikult vähe aega. Pisut sõrgade lahti lõikamist ja maitsestamist ning need saavadki liikuda ahju või grillile. Salati valmistamine võtab aega sama kaua, kui sõrad valmivad, ja imemaitsev eelroog ongi valmis. Selgus, et NEFFi ahi suudab grillirežiimil suurepäraselt jäljendada söegrilli olemust, kahjuks küll ilma suitsumekita.

Mina hindan neid Saksa täpsuse ja kvaliteediga loodud ahje just nimelt nende harukordse läbimõelduse ning mitmekülgsuse pärast. NEFF Eesti brand ambassador, tippkokk Priit Toomits