Selle suvel joovad kõik jälle longerot! Kuidas soomlaste lemmikjook sündis ja miks on see nüüd jälle menukaks saanud?

Kuigi võrreldes Soomega on long drink ehk kõnekeeles longero Eestis ikkagi uuem jook, on see tänaseks pea võrdselt populaarne mõlemas riigis ning just eeskätt nooremate täiskasvanute seas. Võib üsna kindlalt öelda, et longero kuvand soomlaste joogina on Eestis kadumas ning longero kui joogi populaarsus kasvamas, seda kinnitab fakt, et selle joogi austajaid ja tarbijaid on ajaga pigem juurde tulemas. Longero sünniloo ja soovitused selle joogi toiduga kombineerimiseks räägib lahti Saku õllesaadik Jürgen Tiisler