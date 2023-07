Toidublogija soovitab | Pärnu toidukohad, kus on selle suve kõige ägedamad kokteilid ja kõhutäied

Praegugi on mul Pärnuga soojad suhted, seda tänu oma lähedastele tuttavatele. Kuna Pärnu on nii meeldivalt pisike linn, saab seal igal pool jala käidud ja Pärnu toidukohtade külastamine justkui omamoodi rituaal. Võtadki aega jalutamiseks ja toidu nautimiseks. Eriliselt tore on see muidugi suvel, sest Pärnu hiilgab tihti oma imeilusate lillepostamentide ja -amplitega tänavatel. Pisikesi toidukohti on Pärnu linnas palju!