Suundud rallile ja tahad maitsvat kõhutäit? 15 Lõuna-Eesti restorani, kuhu katsete vahel kindlasti minna tasub

Olgu kohe algul hoiatuseks öeldud, et enesereklaam ja täpsete lahtiolekuaegade märkimine internetikanalitesse ei ole Lõuna-Eesti restoranide tugevaim külg, seega soovitan enne suuna võtmist alati ette helistada, et ei juhtuks nii nagu minul - võtsime keset nädalat ette üpris pika ja käänulise teekonna ühte väga ahvatleva menüüga veinitallu, mille kohta Google ja Facebooki lehekülg teadsid, et see on avatud iga päev, kohale jõudes aga selgus, et on avatud küll, aga ainult nädalavahetustel. Veini- ja turismitalude toitlustusvõimaluste kohta tasub niisiis enne põhjalik eeltöö teha, sest kuigi nii mitmegi juures on toitlustuse või restorani olemasolu märgitud, võib see tähendada tegelikkuses hoopis seda, et süüa saab koos ette broneeritud grupiekskursiooniga alates 10st inimesest või muul moel pikalt ette planeerides ja teatades. Nii et usalda, aga kontrolli.