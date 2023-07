Milleks maksta rohkem? Säästa ja võida!

Praegune keerukas majanduslik olukord on pannud üha enam inimesi oma toidukulusid üle vaatama. Toidukaubad tehakse enamasti kodulähedases või igapäeva toimetuste teekonnale jäävas toidupoes ning harjumuspäraselt tehakse ostud enamasti ühest kauplusest. Kui soov on kulusid vähendada, siis tasuks mõelda ka sellele, kas mõnes teises kaupluses tuleks samaväärne toidukorv soodsam. Maxima hinnapoliitika on juba 22 aastat olnud sama eesmärgiga – pakkuda konkurentidega võrreldes soodsamat ostukorvi. Pakkudes laia sortimenti, kus on ka alternatiivseid omabrändi tooteid, mis on oluliselt soodsamad tuntud brändidest. Võimalus valida erinevas hinnaklassis toodete vahel on oluline, et inimesed saaksid vastavalt oma võimalustele toidukorvi rahakotisäästlikumalt kätte.

Milleks maksta rohkem?

Kui varasemalt oli Maxima kaubavalikus palju välismaist toodangut, mis võimaldas pakkuda odavamat hinda, siis tänaseks on kodumaine sortiment kasvanud mitmekordselt. Kes eelistab kodumaiseid liha- ja piimatooteid, kes soovib jällegi soodsama hinnaga välismaist toodangut – kõigile on sobilik valik olemas. Kuvand sellest, et soodsamad hinnad tähendab kehvemat kvaliteeti, on iganenud, sest kaubavalik on samaväärne ning kokkuvõttes otsustavad kliendid jalgadega. Täna on hoopis rahatark otsus teha sisseostud sealt, kust sa saad sama kauba soodsama hinnaga – milleks maksta rohkem?

Maxima sünnipäev – tähistamist väärt hinnad!