VIDEO | Oma Maitse grillinipid - toorvorstide ühtlaselt valmis küpsetamiseks tuleks teada paari olulist nüanssi

Grillmeister Konstantin Kuznetsov on meie grillinippide videos jaganud olulisi õpetussõnu kotletiburgeri grillimise ja grillvorstide resti külge kleepumise vältimiseks. Täna õpetab ta, kuidas toorvorstidega ringi käia nii, et need ühtlaselt küpseks, näitab väga kasulikku nõksu, kuidas grilltikke kõige efektiivsemalt kasutada ning video lõpuks valmib toorvorstidest üks vägagi põnev ilma nisupõhjata „pitsa“.