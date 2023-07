Metsmustikavaimustus! Taljesõbralik mustikakook puhuks, kui tahaks nautida kergemaid magusaid ampse

Metsmustikad on õrnad marjad ainult näiliselt. Et metsikus looduses ellu jääda, peavad need end kaitsma igat laadi loodusjõudude eest. Kaitse väljendub metsmustika suures antotsüaniinisisalduses. See loob omakorda marjade toiteväärtuse, mis on tervistava mõjuga näiteks nii inimese aju kui silmade, aga ka soolebakterite tööle. Mustikas on õrna koorega, samas väge täis, ja mõnus nosimine kõigile. Metsmustikas maitseb intensiivsemalt kui kodumustikas – see tuleneb viis korda suuremast orgaaniliste hapete sisaldusest kui kultuurmustikal.

Tummisemat värvi põhjustab kaks korda suurem antotsüaniinide sisaldus. Vitamiine on marjades enam-vähem võrdväärselt, C-vitamiini üle aga vaieldakse: kord on metsmustikas peal, kord kultuurmustikas.