RETSEPTID | Piknik merebriiside saatel. Toidud, mida on mugav kaasa võtta ja rannas muretult süüa

Mere ääres piknikku pidada on tore ja lõbus, ainult et ettevalmistused pisukeseks võitluseks igale poole kippuva liiva ja tuulega on midagi muud kui piknikulina puude vilusse rohelisele murule laotada. Isegi kui algus on vaikne, võib ootamatult tõusta tuul ja ühekordsed nõud ja joogitopsid laiali lennutada. Seepärast on mugavam teha kõik piknikuroad käe vahelt söödavad, nii et taldrikuid-söögirelvi ­polegi vaja. Meie piknikuretseptid on mõnusalt lihtsad ja ­kiiresti valmistatavad, maitses alla tingimata. Tore idee on retseptid piknikuseltskonna vahel ära jaotada, nii et igaüks toob omalt poolt ühe roa piknikule kaasa.