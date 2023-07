Põhjaranniku parimad maitsed | Kaunid ja põneva menüüga mereäärsed restoranid ja kohvikud Lahemaal ja Lääne-Virumaal

Tallinnast 40 km ida poole sõites jõuab suvitav seikleja kaunisse Neeme kalurikülla. Keset küla asuv rootsipunases rüüs Wana Kala Kõrts juba märkamata ei jää ja ei tohikski, sest siin saab mõnusasti aega veeta ja mis kõige tähtsam, suurepäraselt einestada! Ühele perele kuuluv kõrts-restoran tegutseb juba 25 aastat, mis on tänapäeva toidukohtade hektilisust arvestades juba omaette tähelepanuväärsus. Kahest kalast keedetud selge kalasupp on just see hõrgutis, mida rannakülas uitaja kehakinnituseks võtma peaks. Legendi staatusesse on jõudnud ka krõbedas õllepaneeringus tursakalast Fish and Chips ja toekad käsitööburgerid, nii veise- kui kalapihviga. Kui meri annab, saab Wanas Kalas ka praelesta või -räime.