Hea teada: miks on parem asendada köögikoor tavalise rõõsa koorega?

Tänapäeval on enamik piimatooteid pastöriseeritud, aga kasutusel on selle kõrval ka kõrgpastöriseerimine ehk kõrgkuumutamine. Tavaline pastöriseerimine neist toimub 80–85 oC juures ja kestab 1–5 sekundit. Kõrg- või ultrakuumutamise ehk UHT-töötluse käigus tõstetakse temperatuur rõhu alla aga 137–140 oC juurde 2–10 sekundiks. Miks seda tehakse ja mida see tervislikkuse aspektist tähendab?