Sööme rohkem kala – lihtne ja kiire retsept kuld-merikogre valmistamiseks!

Riiklikud soovitused ütlevad, et võiksime eelistada kala 2-3 korda nädalas, sealhulgas tuleks vähem tarbida töötlemata kala ja süüa vähem soolatud ning suitsutatud kalatooteid. Kala on väga oluline valkude ja kasulike rasvade allikas, lisaks kõigile tuntud oomega-3-rasvhappele sisaldab kala ka palju D-, A- ja B-grupi vitamiine ning mineraalaineid, nagu kaalium, seleen ja kaltsium. Toitumisharjumused saavad alguse kodust, seetõttu on oluline ka lastele piisavalt kala pakkuda, et neil tekiks selle suhtes positiivne hoiak ning soov proovida.