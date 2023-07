Eesti hinnatuim pizzeria alustab veini-buffet' ja öömüügiga

La Prima Pizza kogu veinivalik saadetakse Eestisse otse parimatest Itaalia veinimajadest ja sellist valikut ei leia mitte ühestki teisest Eesti restoranist või vinoteegist. Tegemist on tõeliselt kvaliteetsete ja hoolikalt valitud jookidega, mis on kahtlemata Itaalia toidukultuuri lahutamatu osa.

Selleks, et pakkuda maitsmiseks erinevaid Itaalia veine ja neid seltskonnas nautida, avatakse alates 7. juulist La Prima Pizza Gonsiori pizzeria's iga päev kell 15–19 veini-buffet. Buffet tähendabki seda, et saate nautida valikus olevaid veine nii palju, kui teie seltskonnal soovi on. Valikus on nii punast, valget kui ka roosat veini ning kvaliteetset prosecco't. 19-eurone tasu sisaldab kõiki sel päeval pakutavaid veine ja kerget aperitiivi ehk itaaliapärast õhtusöögieelset alkoholijooki, mis maitsemeeled avab. La Prima Pizza Gonsioris on ka uus menüü, kust peale pitsade leiab hõrgu valiku pastadest, salatitest ja suupistetest. Laua saab broneerida SIIN.

2. Söö linna parimat Itaalia pitsat – kasvõi öösel!

Reede ja laupäeva hilisõhtul, mil enamik restorane on oma köögi juba ammu sulgenud, otsustasime meie La Prima Pizza Gonsioris tegutseda hoopis vastupidi ja avada öömüügi. See tähendab, et alates 7. juulist saab restoranist kuni kella kolmeni öösel pitsasid tellida nii Fudy rakenduse kaudu kui ka ise järele tulles.

3. Telli restorani kokkade valmistatud piknikukomplekt mugavalt ja kiiresti ükskõik kuhu.

Piknik pargis või mererannas ei saa enam kiiremini ega mugavamalt alata, sest La Prima Pizza kokad on sinu eest kõik valmistanud, kokku pannud ja läbi mõelnud. Nimelt töötasime selleks suveks välja kolmes erinevas suuruses piknikukomplektid, mille toob kohale Fudy – täpselt sinna, kus sa parasjagu Tallinna piires asud. Loodusesse või kasvõi kontorisse.