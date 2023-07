Kas oliiviõli lisamine kohvile on hea mõte? Starbucksi kõige uuem jook tekitab tarbijatel ootamatuid kõrvalnähte

| Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Alustuseks Itaalias turule toodud ja sealt edasi mõningatesse New Yorki, Los Angelese ja Seattle kohvikutesse laienenud Oleato-nimeline kolmest joogist koosnev sari on Starbucksi viimaste kümnendite suurim uuendus ja kohvikukett on sellele pannud väga suured ootused. Endine tegevjuht Howard Schultz on oliiviõlikohvi nimetanud tooteks, mis „muudab kogu kohvitööstust“ ning on "ettevõttele väga tulus uus lisand,“ vahendab CNN.