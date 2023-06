Muuda toidukulud rahakotisäästlikumaks – see on võimalik!

Mõtle läbi, mida teha süüa järgmise 4-5 päeva jooksul! See võimaldab sul paremini planeerida, mida täpselt on vaja poest osta, et järgnevateks päevadeks toit valmistada. Kindlasti vaata enne listi tegemist, mis sul juba kodus olemas on, et kõik ära tarbida ja vältida toidu raiskamist. Söögitegemisel lähtu sellest, mis sul olemas on. Tihtipeale annab retseptides komponente asendada või hoopis ise midagi välja mõelda. Ole loominguline!

Käi poes 1-2 korda nädalas! Olenevalt sellest, kui pikalt suudad menüüd ette planeerida ja kui suur on pere, on soovitatav käia poes vähem, aga teha suuremaid oste. Iga kord, kui käid poes, tekib kiusatus osta ka asju, mida algselt ei planeerinud, mis tähendab ka kulude kasvu. Selleks, et kulutada toidule vähem, on mõistlik hoida end kiusatustest eemal ja järgida nädalamenüüd.

Varu kampaania ajal igapäevaseid toiduaineid rohkem! Tark rahakotisõber varub kampaania ajal kappi rohkem toiduaineid, mis niikuinii ära kuluvad. Olenevalt tarbimisharjumustest tasub kampaania ajal osta rohkem neid tooteid, mida ka rohkem tarbid. Kellel on selleks juust, kellel või, kellel hoopis makaronid. Mõtle ka siinkohal läbi, mis toitude jaoks saad neid tooteid ära kasutada.

Tee toite, mida saab koguseliselt rohkem! Sellised on näiteks supid, vormi- ja ka näiteks pajaroad. Nendesse roogadesse on võimalik panna palju kasulikke juurvilju ja hoida lihakogused väiksemad. See võimaldab omakorda tuua alla toidukulud, kuid on kasulik ka tervisele. Kindlasti on siinkohal oluline ka pere suurus. Kolmeliikmelise pere puhul kestavad sellised toidud oluliselt kauem kui näiteks viieliikmelise pere puhul.