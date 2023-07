Lihtne lemmik, mis maitseb igale lapsele: kartulipuder jõumehe kotlettide ja kurgisalatiga

Selle kõrvale saab serveerida mingis vormis liha ning siin tuleb appi mängulisus. Lastele meeldib, kui toitudel on põnevad nimed. Selle asemel, et kutsuda neid kotletti sööma, saad lõuna nimetada näiteks jõumehe lihapallideks. Ja jõumehe kasvumaterjal see igati ongi, eriti kui lihapallide või kotlettide sisse on õnnestunud peita veidi ube, herneid või teisi köögivilju.