Söö nagu staar: Margot „Barbie“ Robbie hoiab end supervormis ühe eriti lihtsa toidu abil

Austraalia näitleja Margot Robbie kehastab suve keskpaigas kinolinadele jõudvas „Barbie“ filmis roosat ja särtsakat nimitegelast. Barbie roll nõuab ideaalset figuuri, mille saavutamiseks Margot kõvasti tööd tegema pidi. Kõva trenni kõrval on toiduvalik kahtlemata oluline ning naine teab, et selleks, et terveks päevaks jaguks energiat, tuleb hommikut alustada tubli pudruportsuga.