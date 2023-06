Laulu- ja tantsupeosupid valitakse enamasti juba tuttavate lemmikute seast, kuigi mõnikord tehakse ka midagi päris uut. Sel korral on täiesti uue retsepti järgi valminud lihavaba supp. Lõpliku valiku tegid koolinoored, sest tegu on nende peoga. Esikolmikusse jõudsid seljanka, frikadellisupp ja kanaborš. Kokku valmib 162 000 portsjonit suppi. Samas rassolniku ja hernesupi, mis on poelettidel hitid, jätsid koolinoored välja – eri põlvkondade maitsed on pisut erinevad.