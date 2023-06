Peaspetsialist vastab: millistest nõuetest pead kinni pidama, kui kodus toitu müügiks valmistad?

Kodus toidu valmistaja on füüsiline või juriidiline isik, kes tegeleb müügi eesmärgil regulaarse toidu valmistamisega kohas, mida põhiliselt kasutatakse elamiseks (nt eramaja köök ja selle juurde kuuluv kelder, abiköök, suve- ja väliköök). Teisele inimesele müüdav toit peab vastama toiduohutusnõuetele, mis on reguleeritud toiduseadusandlusega.

Toitlustamine on toidu valmistamine ja turustamine otse tarbijale (sh toidu tasuta üleandmine). Toitlustamise alla kuuluvad näiteks toidu valmistamine, taaskuumutamine ja serveerimine.

Nii kodus toidu valmistamine müügi eesmärgil kui ka kodus toitlustamine on tegevused, millest tuleb Põllumajandus- ja Toiduameti piirkondlikku esindust teavitada. Teavitus on soovitatav esitada Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu.

Teavitamine ei ole vajalik, kui eraisik valmistab ja pakub toitu juhuslikult ja ühekordselt väikeses koguses, näiteks kooli-, küla- või kiriku laatadel või muudel sarnastel üritustel. Tegemist on heategevusliku üritusega, mille eesmärk on ühte kogukonda kuuluvatel inimestel kokku saada ja jagada ühisürituse tegemise rõõmu, mitte saada tulu. Sellist isikut ei peeta toidu käitlemise ettevõtjaks.

Kodukohvikute päev kuulub külalaatade tüüpi ürituste alla. Kodukohvikute alla kuulub kodus või koduaias juhuslik ja ühekordne toidu valmistamine eraisikute poolt, kellele selline toidu valmistamine ei ole tavapärane. Kui kutsute kodukohvikute päeval külastajaid toitlustama mõne teise toitlustaja, siis temal peab ikkagi olema vastav teavitus tehtud kas ajutise või teisaldatava ettevõttena. Niisamuti juhul, kui te ise olete teavitatud eraelamus toiduvalmistaja, siis tuleb teil teha teavitus ka toitlustajana. See ei ole enam eraisiku poolt juhuslik pakkumine.

Teavitatud või mitte, vastutab toidu pakkuja alati oma valmistatud ja serveeritud toidu eest. Mida rohkem külastajaid, st tarbijaid, seda suurem on vastutus. Peab meeles pidama, et toidu valmistamisel ning pakkumisel tuleb alati järgida toiduohutuse põhimõtteid. Jälgima peab lihtsaid toiduohutuse reegleid – toiduohutuse viit võtit, milleks on puhtuse hoidmine, toore ja valmistoidu eraldamine, piisav kuumtöötlus, õigetel tingimustel säilitamine ning puhta vee ja värske tooraine valik.