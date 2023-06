Iga jaanipeo uhkus on hästi valmistatud ja maitsestatud šašlõkk. Maitsetasakaalu jaoks võiks marinaadis olla esindatud nii soolane, magus kui ka hapukas nüanss. Pea meeles, et mida õrnem ja mahedam on liha, seda lühemat marineerimisaega see vajab.