Kumus näeb põnevat toidukunsti! Vaata Evy Jokhova hapendatud toidu maast üleskaevamise rituaali

Toidu mahamatmine alternatiivina selle külmikus hoidmisele on esivanematelt laenatud toidu säilitamise meetod. Mai alguses mattis Evy Jokhova oma performance´i esimese osa raames anumad käsitsi korjatud hooajaliste metsaandidega maha ja kattis need mullakuhilaga. Kohta, kuhu toit maa alla hapnema jäeti, valvab aiapäkapikk, nagu kaardil aarde peidukohta tähistav X. Nüüd on aeg anumad üles kaevata, murda leiba ja maitsta aprilli lõpus pärast viimaste lumeriismete sulamist korjatud metsaande. Üritus on osa Jokhova teosest „Geoloogilist aega oodates“ (2023).