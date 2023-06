Kuidas tunda end tõelise grillmeistrina? Neli nippi, et toit saaks mahlane ja maitsev!

Salatite puhul on pandud rõhku värskusele, värvidele ja uuenduslikele maitsekooslustele. Igas värskes salatis on midagi traditsioonilist, kuid ka midagi erilist. Näiteks kreveti-tako salati puhul on igas ampsus tunda Mehhikost inspireeritud maitseid, suur hitt-toode marjasalat sinihallitusjuustu ja kergelt sinepise kastmega on inspiratsiooni saanud Itaalia maitsetest, kuid sisaldab kodumaal kasvavaid marju. Gurmaanide jaoks on tehtud kitsejuustu salat koos parmasingi ja kreeka pähkliga, mis on tõeliselt mõnus maitsekooslus neile, kes julgevad katsetada. Veidi traditsioonilisemate salatite valikus on aga Caesari salat ja pisikese vürtsilisandiga terav kanasalat. Need on tervislikud ja külluslike maitseid pakkuvad vahepalad lõunasöögiks või hoopis grill-liha kõrvale.